Relletje tussen Gambia en Thailand over wie nu dé seksbestemming is 01 maart 2018

00u00 0

Thailand wil verlost geraken van zijn reputatie als bestemming voor sekstoeristen. Premier Prayut Chan-o-cha doet een oproep om steden zoals Pattaya tot "plaatsen van kwaliteitstoerisme" te verheffen, zo meldt de 'Bangkok Post'. De generaal reageerde daarmee op de Gambiaanse minister van Toerisme Hamat Bah, die zijn eigen land afschermde met de uitspraak dat wie sekstoerisme zoekt, maar naar Thailand moet gaan. In Thailand is prostitutie officieel verboden, maar volgens officiële cijfers verdienen er meer dan 120.000 mensen hun geld in de seksindustrie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN