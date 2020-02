Exclusief voor abonnees Relletje tussen België en Israël over Palestijnse kinderen 08 februari 2020

Israël heeft de plaatsvervangende Belgische ambassadeur op het matje geroepen, omdat ons land een organisatie die zich inzet voor Palestijnse kinderen in oorlogsgebied heeft uitgenodigd om te komen spreken voor een orgaan van de VN-Veiligheidsraad. Buitenlandse Zaken onderstreept wel dat de ontmoeting er vriendschappelijk aan toegegaan is. "Israël en België onderhouden goede relaties. En zoals tussen alle goede vrienden zijn er soms meningsverschillen", zegt woordvoerder Arnaud Gaspart. Zelf ontbood ons land overigens op zijn beurt de Israëlische ambassadeur in ons land, omdat die tweets had gedeeld waarin kritiek op België werd geuit.

