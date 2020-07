Exclusief voor abonnees Rellen voor nieuwe lockdown 09 juli 2020

00u00 0

Het is voor de tweede dag op rij tot rellen gekomen in de Servische hoofdstad Belgrado. De demonstranten zijn woedend omdat de regering opnieuw een lockdown aankondigde en gebruikten geweld tegen de politie. Enkele duizenden mensen verzamelden zich gisternamiddag voor het parlement in Belgrado. Ook in de op één na grootste stad van Servië, Novi Sad, is het onrustig. President Aleksandar Vucic heeft het over "politiek geweld" waar "vreemde mogendheden" achter zitten. Tegenstanders van zijn regering bestormden dinsdagavond ook al het parlement uit protest tegen de verscherpte maatregelen, zoals een uitgaansverbod, die dit weekend voor de hoofdstad zijn afgekondigd. Servië leek de uitbraak van Covid-19 begin mei onder controle te hebben, maar het aantal infecties stijgt nu snel.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen