Rellen na "ongepaste stunt" van Trossard 21 januari 2019

00u00 0

Na de Limburgse derby tussen Sint-Truiden en KRC Genk zijn bussen met Genk-supporters met straatstenen bekogeld. 16 bussen liepen schade op. De politie pakte vrijdagavond elf relschoppers op, die in de loop van de nacht mochten beschikken. Tussen de stenengooiers zaten ook supporters van het Nederlandse MVV Maastricht, die met de Truiense fans sympathiseren. De supporters van STVV veroordelen het geweld, maar wijzen ook naar de "totaal ongepaste stunt van Leandro Trossard". Na de 2-3-zege plantte die de Genkse vlag in de middenstip. "Dat deed het stadion overkoken", klinkt het. Trossard is zich van geen kwaad bewust: "Een beetje plagen mag toch?" Ook in Gent heeft de politie gisteren 47 herrieschoppers aangehouden die op weg waren naar AA Gent-Anderlecht. Ook zij zouden afkomstig zijn uit Nederland en tot de harde kern van FC Utrecht behoren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN