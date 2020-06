Exclusief voor abonnees Rellen met honderden feestvierders in centrum Parijs 29 juni 2020

Op de Esplanade des Invalides in het centrum van Parijs zijn zaterdagavond laat enkele honderden jongeren op straat gekomen om te feesten. Daar was toe opgeroepen op de sociale media, onder de codenaam 'Project X', een verwijzing naar een Amerikaanse film uit 2012 waarin een feest compleet uit de hand loopt. Dat gebeurde ook in de Franse hoofdstad. De politie kwam ter plekke om de illegale party stil te leggen, maar de jongeren bekogelden de agenten met flessen en staken vuurwerk af in de mensenmassa. De agenten moesten meermaals traangas gebruiken om de meute uit elkaar te drijven.