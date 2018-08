Rellen in Duitsland na moord door migranten 29 augustus 2018

De politie in het Oost-Duitse Chemnitz doet onderzoek naar tien mensen die tijdens demonstraties en rellen van de afgelopen dagen de Hitlergroet hebben laten zien. Er zijn nog geen arrestaties verricht. In totaal behandelt de politie 43 zaken. De andere gaan onder andere over het gebruik van geweld en ordeverstoring. Maandag raakten zeker twintig mensen gewond toen duizenden aanhangers van links en rechts de straat op gingen. De protesten ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond was doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Bondskanselier Angela Merkel zei na de rellen dat er in "een rechtsstaat geen plaats is voor een heksenjacht op buitenlanders."

