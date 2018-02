Rellen in Brussel: rechtbank wil zes dossiers samenvoegen tot één zaak 17 februari 2018

Zes jongemannen die op 11 november rel schopten in Brussel na de wedstrijd Ivoorkust-Marokko, hadden gisteren in de rechtbank hun vonnis verwacht. Maar de rechtbank deed opmerkelijk genoeg nog geen uitspraak. De beklaagden, die 2 tot 3 jaar cel riskeren voor plunderingen, vernielingen en brandstichtingen in en rond het Beursplein, moeten nog eens terugkomen. De rechter wil namelijk de zaak heropenen en de debatten opnieuw voeren. Rechtbankvoorzitter Luc Hennart vindt dat de rellen als één zaak gezien moeten worden. Alle zaken zijn uitgesteld naar vrijdag 16 maart. (SRB)