Relaxen in het 'Paradis' 10 juli 2018

Vanessa Paradis (45) geniet samen met haar familie van een deugddoende vakantie in Biarritz. De zangeres werd in de Franse badplaats op het strand gespot in het gezelschap van haar kersverse echtgenoot Samuel Benchetrit (45) en de kinderen. Ze verblijven er in een vakantiehuisje dicht bij zee. Paradis ging met haar gezin zonnen en zwemmen. Vorige week stapte ze in intieme kring in het huwelijksbootje met Benchetrit, een Franse regisseur. Onder de aanwezigen waren Lily-Rose (19) en Jack (16), de kinderen die Vanessa kreeg met haar ex Johnny Depp. (SD)

HLN