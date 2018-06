Relaxed naar Rusland 14 juni 2018

Zeg nu zelf: zien Kompany, Lukaku, De Bruyne, Dembélé en Batshuayi eruit alsof ze zelfs maar een grammetje stress op hun schouders torsen? Nee, toch? De Rode Duivels zijn 100% relaxed op het vliegtuig gestapt in Zaventem en al even 'zen' geland in Moskou. Het is duidelijk: hoewel de thuisbasis een knalprestatie eist van deze gouden generatie, laten de spelers zich niet opjagen. En maar goed ook - de eerste (niet al te hoge) horde richting wereldbeker moeten ze pas maandag nemen. Het voetbalfeest barst vandaag al los. Vanaf 17 uur neemt gastland Rusland het op tegen Saudi-Arabië.

