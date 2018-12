Relatief zacht HET WEER 19 december 2018

We krijgen opnieuw een relatief zachte dag, met maxima die makkelijk 10 graden halen. Er staat daarbij aan matige wind uit zuidelijke richtingen, die warme lucht aanvoert. We komen al uit een relatief zachte nacht, met regen die tijdens de ochtend wegtrekt richting Duitsland. Het blijft zowat de hele dag zwaarbewolkt, met soms wat zon in de namiddag, maar ook soms wat regen, vooral in het oosten van het land. Vanavond is het nog altijd zwaarbewolkt, met een paar opklaringen. In het binnenland blijft het overwegend droog, maar langs de kust zijn een paar Noordzeebuitjes mogelijk. Erg zacht bij minima rond de 6 graden in Vlaanderen en 3 graden in de Ardennen. Er staat een zwakke wind. De motor van ons weer is een lagedrukgebiedje dat zich tussen IJsland en Ierland bevindt. Hierdoor wordt de ene storing na de andere naar ons gestuurd, wat resulteert in wisselvallig, zacht weer. Morgen wordt het meestal bewolkt en vooral in de namiddag zijn er meer regenbuien. Daar kan ook een onweer tussen zitten. De maxima liggen rond de 8 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vrijdag kan het langdurig regenen. Het is bovendien erg zacht, liefst 12 graden, en daarbij een matige zuidwestenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met buien in de ochtend, maar het wordt wel droger na de middag. Zondag blijft het zowat de hele dag regenen. Het wordt een zacht weekend, met maxima van zo'n 12 graden.

