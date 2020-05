Exclusief voor abonnees Relancecomité moet herstel economie bevorderen 09 mei 2020

De Vlaamse regering heeft een nieuw 'economisch relancecomité' in het leven geroepen. "We willen onze welvaart veiligstellen", aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Een aantal onafhankelijke experts moet de regering daarin bijstaan. Voorzitter van het comité is Koenraad Debackere, professor innovatiemanagement aan de KU Leuven. Hij wordt bijgestaan door ex-BASF-topman en VOKA-voorzitter Wouter De Geest, vermogensbeheerder Geert Noels, arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), decaan van de Vlerick Business School Marion Debruyne en Ans De Vos van de Antwerp Management School. Maar niet alleen de economie moet kunnen heropleven, ook voor het maatschappelijk herstel wil de Vlaamse regering een relancecomité opstarten. De namen voor die expertengroep zullen volgende week bekendgemaakt worden. (FME)

