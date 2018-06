Rel rond WK-verlof in Panama 01 juni 2018

Het WK is in Panama een staatszaak geworden. Nadat president Juan Carlos Varela eergisteren opgeroepen had tot een algemeen verlof voor werknemers op wedstrijddagen van het nationale elftal, heeft de voorzitter van de Panamese bedrijfsfederatie (APEDE) afwijzend gereageerd. "De Panamese economie staat er niet goed voor", aldus Hector Cotes. "De hele bevolking in juni twee extra dagen verlof geven lijkt ons dan ook geen goed idee. Dat de overheid er voor gekozen heeft om alle ambtenaars vrijaf te geven, is haar keuze." Wordt ongetwijfeld vervolgd... (MGA)