Rel omdat vorige trainer moet vertrekken

20 november 2019

00u00 0

De terugkeer van Luis Enrique als bondscoach doet vele Spaanse harten sneller slaan. Maar de Spaanse voetbalpers was vooral bezig met de reactie van de grote verliezer in het verhaal: Robert Moreno, de man die zijn job moet afstaan. Terwijl hij Spanje net had geplaatst voor het Europees Kampioenschap.

