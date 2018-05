Rekrutering bij politie schiet tekort 19 mei 2018

00u00 0

Er schort iets met het rekruteringsbeleid bij de politie, waardoor de juiste mensen niet aangetrokken worden en vacatures niet ingevuld raken. Dat blijkt uit een externe audit die binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) bestelde. De selectieprocedure duurt te lang en de politie heeft een probleem met haar imago als werkgever, waardoor ze in de 'war for talent' vaak aan het kortste eind trekt. "Er zit zand in de machine", aldus Jambons woordvoerder. Daarom komt er een actieplan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN