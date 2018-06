Rekkenvuller ontdekt kilo coke in bananendoos 06 juni 2018

Een werknemer van een Delhaize-filiaal in Lochristi heeft afgelopen weekend acht zakjes gevuld met wit poeder gevonden, verstopt in een bananendoos. "Ze zaten tussen twee lagen karton. Plastic zakjes vol met een wit, fijn poeder. Het was snel duidelijk dat het geen talkpoeder was", zegt zaakvoerder Dany Van Assche. Twee agenten kwamen de vondst van bijna een kilo ophalen. De buit moet een straatwaarde van 50.000 euro hebben als het om cocaïne gaat, mogelijk zelfs 100.000 euro als het zuivere is. "Volgens de politie gaat het zo goed als zeker om cocaïne. Het lijkt me logisch, de bananen kwamen uit Colombia", zegt Van Assche. De politie bevestigt dat er wit poeder gevonden is en is een onderzoek gestart. (DJG)

