Rekenkamer eist reisvergoeding terug van ex-minister Pinxten 31 januari 2019

00u00 0

De Europese Rekenkamer zou 150.000 euro terugvorderen van Karel Pinxten, die van 2006 tot 2018 lid was van het Europese controleorgaan. Voorzitter Klaus-Heiner Lehne verklaarde in het Europees Parlement dat zijn instelling actie onderneemt tegen de Belgische ex-minister. Die zou immers gesjoemeld hebben met reisvergoedingen. Dat blijkt uit een onderzoek van antifraudeagentschap Olaf. Er was sprake van dure flessen wijn, dienstreizen, de inning van zendingsvergoedingen en het gebruik van chauffeurs die niet in het belang waren van de Rekenkamer, klinkt het. In totaal zou Pinxten zeker 570.000 euro onterecht hebben opgestreken. Vorig jaar kreeg hij geen hernieuwing van zijn mandaat bij de Rekenkamer. Pinxten reageerde nog niet op het nieuws.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN