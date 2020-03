Exclusief voor abonnees Rekenhof krijgt inzage in 'geheime' farmadeals 04 maart 2020

Het Rekenhof mag in de toekomst de vertrouwelijke deals die de overheid sluit met farmabedrijven inkijken. Dat wetsvoorstel heeft de Kamercommissie Gezondheid unaniem goedgekeurd. Die farmadeals zijn confidentiële contracten voor veelbelovende geneesmiddelen. De werking ervan is dan nog onzeker en verder onderzoek is dus nodig, maar dankzij de deals kunnen ze toch al gebruikt worden bij patiënten. Als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt - het moet nog door de plenaire Kamer - kan het parlement het Rekenhof inschakelen als er vrees is voor problemen met de procedure of met het budget. Nu worden dergelijke deals immers niet altijd meer gebruikt als uitzondering, zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren. De inzage zal wel enkel gelden voor toekomstige deals. Afspraken die al gemaakt zijn, blijven vertrouwelijk.

