Rekenhof buist Vlaams wegenbeleid 06 mei 2020

Het Rekenhof maakt in een nieuw rapport brandhout van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. De Vlaamse overheid had de ambitie om al tegen 2012 in totaal 27 verkeersknopen te ontwarren. Daar werd destijds een budget van 1,4 miljard euro voor uitgetrokken. Intussen zijn nog maar 9 van die 27 verkeersknopen ontward, maar het budget is intussen wel opgemaakt. Slecht management, onvoldoende opvolging, personeelsgebrek en totaal onrealistische ramingen van de kosten zijn volgens het Rekenhof de verklaringen. Terwijl de Vlaamse overheid, nog volgens het Rekenhof, maar niet lijkt te leren uit die fouten.

