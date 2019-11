Exclusief voor abonnees Reizigers voelen besparingen (nog) niet 08 november 2019

Passagiers van Brussels Airlines hoeven nog niet meteen gevolgen van het besparingsplan te vrezen. Alvast deze winter en komende zomer zullen er geen bestemmingen geschrapt worden. In de winter van 2020, zo liet de directie weten, zal het netwerk "geoptimaliseerd" worden en kunnen er routes sneuvelen. "Maar er staan genoeg andere spelers klaar om die over te nemen", zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde, die daarbij denkt aan budgetmaatschappijen. Hogere ticketprijzen zitten er niet aan te komen. "Dat is onmogelijk door de concurrentie. Als Brussels Airlines dat doet, graven ze hun eigen graf." Stakingsacties zouden dan weer de positie van het personeel ondermijnen. "Het overleg verloopt constructief, hoewel personeel en bonden met veel vragen zitten. Alles is nog heel vaag. Het doel is bekend, de weg ernaartoe niet." (LB)

