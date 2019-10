Exclusief voor abonnees Reizigers sleuren milieuactivist van Londense metro 18 oktober 2019

Geërgerd door de vertragingen die een actie van Extinction Rebellion veroorzaakte in de Londense metro, hebben enkele woedende pendelaars gisteren een demonstrant van de milieubeweging met geweld van een rijtuig getrokken. Hij was daar tijdens de ochtendspits opgeklommen in metrostation Canning Town. Eerst kreeg hij projectielen naar zich geworpen, zo is op beelden op de sociale media te zien. Daarna wordt hij manu militari van het metrostel geplukt. Vier leden van Extinction Rebellion zijn gearresteerd na 'obstructie-incidenten'.