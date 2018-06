Reiziger trekt steeds minder naar Geschillencommissie 02 juni 2018

De Geschillencommissie Reizen heeft vorig jaar minder dossiers dan in 2016 behandeld, zowel via de verzoeningsprocedure als via de arbitrageprocedure. Dat blijkt uit het jaarverslag. Reizigers en reisbemiddelaars of reisorganisatoren slagen er niet altijd in om onderlinge geschillen minnelijk te regelen. Met de verzoenings- of de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen kan de reiziger het geschil oplossen buiten de rechtbank. Slechts 20 dossiers werden via de verzoeningsprocedure behandeld, tegenover 27 in 2016. Wat de arbitrageprocedure betreft, werden ook minder geschillen behandeld: 89 in 2017 tegenover 97 in 2016. De meeste geschillen (34%) gingen ook vorig jaar over de kwaliteit van het verblijf. In 66% van de gevallen werd de eis geheel of gedeeltelijk ingewilligd. Per zaak werd gemiddeld een vergoeding van 970 euro toegekend.

HLN