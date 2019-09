Exclusief voor abonnees Reiziger heeft niets te vrezen 21 september 2019

Roodgloeiend staan de telefoons zeker niet, maar Thomas Cook krijgt de jongste dagen wel af en toe een vraag van een bezorgde klant. Reizigers hoeven zich geen grote zorgen te maken: zelfs in het slechtste scenario, waarin Thomas Cook op de fles gaat, zullen ze er hun broek niet aan scheuren. Reisorganisaties in ons land zijn verplicht zich te verzekeren tegen financiële problemen. "Als je zelf alles boekt en je vliegmaatschappij of hotelketen plots kapseist, ben je meestal niet beschermd. Da's het voordeel van een reisorganisatie", zegt Koen Van den Bosch, CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

