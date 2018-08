Reizen column 23 augustus 2018

Niet lang geleden was het op de televisie te zien, het Grand Hôtel Regnier in Waulsort, gelegen aan de boorden van de Maas. Gebouwd in 1904. Het eerste Europese hotel met een ondergrondse parkeergarage. Oude foto's herinneren aan glorieuze jaren. Ze tonen een indrukwekkend restaurant dat ook in Parijs had kunnen liggen. Auto's die komen en gaan, welgestelde gasten naar hun vakantieoord brengend. Dragers met de naam van het hotel achteraan op hun uniform. De grote dagen. Eerst kwam het stille maar onherroepelijke verval, dan de sluiting na overstromingen in 1995, uiteindelijk de ruïne van vandaag. Een treurige ruïne, te nieuw om bewondering af te dwingen zoals de arena van Verona of de abdij van Villers-la-Ville. Een recente ruïne wekt enkel medelijden op. Zoals jonge mensen die er voortijdig oud uitzien, terwijl hoogbejaarden weleens worden geprezen voor hun jeugdige aanblik.

De vakantie is bijna voorbij. Mensen reizen verder dan vroeger. In kilometers dan. Want misschien is de werkelijke afstand kleiner. Je kunt perfect met je partner op een Grieks eiland zitten, allebei iPhone in de hand, en je in Vlaanderen wanen. Je verneemt alles over files in Kontich, Mortsel en Edegem. Over liefdesverdriet van Vlaamse sterren.

Dat was anders in Grand Hôtel Regnier. De gasten voelden zich ver van huis, smukten zich op voor het avondmaal. Dat begon met schildpaddensoep. Nu en dan was er een ongemakkelijk gesprek tussen echtelieden die hun eigen gedachten vreesden. Of een zwijgend genuttigde maaltijd, je hoorde hoe lepels in de soep neerdaalden. Het zachte slurpen.

Vakanties aan de boorden van de Maas zijn vandaag zeldzamer. Al kun je er prachtige exotische wandelingen maken, vlak bij huis. En heb je minder kans om je buren tegen het lijf te lopen dan in New York of Barcelona. Gelukkig keken ze net op hun iPhone toen je hen passeerde.