Reiswinkels Neckermann vandaag weer open 21 oktober 2019

De 62 reisbureaus van het failliete Thomas Cook die door het Spaanse Wamos zijn overgenomen, heropenen vandaag onder de merknaam Neckermann. In eerste instantie worden alleen reizen van andere spelers aangeboden, zoals Corendon, Pegase en Club Med. Neckermann.be zal vandaag nog niet operationeel zijn. "Dat is een kwestie van een paar dagen", zegt Frédéric Van Waeijenberge van Wamos Benelux. "Ervoor zorgen dat alles draait, het vertrouwen van de klant terugwinnen en het aanbod uitbreiden krijgen voorlopig de focus." Voor de winkels in West-Vlaanderen, Limburg en Henegouwen worden nog personeelsleden gezocht, net als voor de hoofdzetel, meldt vakbond ACLVB.