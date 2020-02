Exclusief voor abonnees Reissector krijgt al klappen 27 februari 2020

De uitbraak van het coronavirus heeft "een serieuze invloed" op het aantal boekingen bij Brussels Airlines, zegt het bedrijf. "We voeren nu volop een analyse uit, op basis daarvan bekijken we of we maatregelen moeten nemen." De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM voerde wel al "drastische" bezuinigingen door. Op sommige afdelingen is er een vacaturestop en niet-noodzakelijke investeringen zijn voorlopig uitgesteld. De 28.000 werknemers moeten "waar mogelijk" hun verlof opnemen, omdat er nu veel minder vluchten worden uitgevoerd.