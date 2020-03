Exclusief voor abonnees Reis gepland? Dit moet u weten 13 maart 2020

00u00 0 De Krant Nu het coronavirus de hele wereld in zijn greep heeft, vaardigen steeds meer landen een inreisverbod uit. Onder meer Spanje, Italië, de VS en Tsjechië hebben hun grenzen al (deels) afgesloten en mogelijk volgen de komende dagen nog andere hun voorbeeld. Het roept heel wat vragen op. Zoals: is het nog verantwoord om te reizen? En wat met de kosten voor de tickets die u al geboekt heeft?

Is het nog verantwoord om te reizen?

Op het moment dat in grote delen van Europa en de rest van de wereld overheden massaal oproepen om thuis te blijven en zo weinig mogelijk contact te maken met andere mensen, lijkt het weinig verantwoord om op reis te vertrekken. Toch is er voorlopig geen sprake van een algemeen verbod. "Het enige advies dat we mensen nu kunnen geven is: gebruik je gezond verstand", zegt Gino Van Ossel, consumentenexpert aan de Vlerick Business School. "Informeer u grondig vooraleer u vertrekt en beslis dan of u het ziet zitten om op reis te gaan onder die omstandigheden." Jan van der Borg, toerismespecialist aan de KU Leuven, beaamt en geeft aan dat op vakantie vertrekken op dit moment misschien niet het beste idee is. "Reizigers zorgen onmiskenbaar voor de verdere verspreiding van het virus, terwijl we nu eigenlijk alles moeten doen om het in te dammen." Van Ossel wijst ook op de onzekerheid die momenteel heerst rond toekomstige maatregelen. Wie vandaag nog kan afreizen naar een bepaald land, kan morgen plots geconfronteerd worden met gesloten grenzen. "Wat de toekomst brengt, hangt sterk af van hoe overheden de pandemie aanpakken."

Krijg ik mijn geld terug als ik annuleer vanwege corona?

Wie zijn vlucht of hotel in binnen- of buitenland annuleert, louter omdat hij bezorgd is over besmetting met corona, zal doorgaans z'n geld niet terugkrijgen. Dat ligt anders als het land waar u naartoe zou reizen een inreisverbod heeft ingesteld. "Dat is wel opgenomen in veel annulatieverzekeringen en geeft recht op een terugbetaling", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. "Rond het begrip 'quarantaine' is in veel polissen echter niets opgenomen." Als u, na aankomst, door de lokale overheid gedwongen wordt langer in het hotel te blijven, dan is de kans dus klein dat u de kosten voor die extra overnachtingen kan terugvorderen.

Of de verschillende overheden de verzekeringssector de komende weken zullen verplichten om soepeler om te gaan met de terugbetalingsvoorwaarden, is koffiedik kijken. "De toezichthouder zal in het belang van de consument moeten nagaan of de sector de nodige financiële draagkracht heeft om soepeler uit te betalen", zegt Robyns.

Blijft mijn touroperator financieel overeind?

Sommige touroperators en reisorganisaties bieden hun klanten de kans om hun reis om te boeken naar een latere periode. Maar als de coronacrisis blijft aanhouden, zouden enkele dominostenen weleens kunnen vallen, vreest Van Ossel. "Een aantal spelers in de reissector zal in de problemen komen. Kleinere reisagenten, hotelketens en vliegmaatschappijen, bijvoorbeeld. Al betekent dat niet dat er geen aanbod meer zal zijn: andere bedrijven zullen in dat gat springen."

Van der Borg wijst erop dat ook sommige economieën serieuze klappen zullen krijgen. "Het toerisme in Italië is nu al met liefst 90% teruggevallen. Miljarden euro's zijn in enkele weken verdampt. Ook voor landen als Spanje, Griekenland en Kroatië wordt dat een harde noot om te kraken. Dit is een gezondheidsprobleem dat snel zal overgaan in een economisch en zelfs maatschappelijk probleem." (LB)