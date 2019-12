Exclusief voor abonnees Reguliere seizoensfase start met topaffiche BASKETBAL • EUROMILLIONS LEAGUE 06 december 2019

00u00 0

Het voorgerecht is verorberd, de hoofdschotel mag komen: in de EuroMillions League start vanavond de reguliere seizoensfase. En meteen met een klapper: Antwerp Giants tegen Limburg United. Groepsleiders uit de eerste poulefase. Van de Giants was dat verwacht, van Limburg United minder. Maar het is duidelijk dat coach Lynch van zijn nieuw team snel een sterk en efficiënt geheel heeft gekneed. Atletisch, beweeglijk, snel basketbal: helemaal naar het beeld van zijn coach. Limburg won enkele weken terug van Oostende. Dus is het ook vanavond een geloofwaardige uitdager van Antwerp Giants. Dat is zelf pas gisteravond teruggekeerd uit Jeruzalem na het verloren Champions League-duel. Weinig voorbereiding dus voor coach Beghin en zijn team. Een netelige situatie. En eigenlijk kunnen de Giants zich geen nieuw thuisverlies veroorloven, willen ze voeling houden met de top.

