Registratierechten sloop en heropbouw naar 5% 22 februari 2020

De Vlaamse regering verlaagt de registratierechten voor de sloop en heropbouw van een gezinswoning vanaf 2021 van 6 naar 5%. De termijn waarbinnen de bouwheer de woning moet bewonen, wordt van twee naar drie jaar uitgebreid. Dat heeft minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) gisteren bekendgemaakt. Wie vandaag een eigen woning koopt en daar ingrijpende energetische renovaties uitvoert, betaalt geen 6 maar 5% registratierechten. De sloop en heropbouw vallen hier niet onder. Daar brengt Vlaanderen vanaf 2021 verandering in. "We willen sloop en heropbouw stimuleren, omdat de koper hier in de meeste gevallen meer milieuwinst kan boeken dan bij een verbouwing", vertelt Diependaele.