Regisseur Q en klankman Tommelein zoeken acteurs

Een carrièrewending voor Vincent Van Quickenborne en Bart Tommelein, zo net voor de verkiezingen? Ze zien er alvast geloofwaardig uit. De liberale regisseur- en klankman-voor-één-dag namen gisteren de pilootaflevering van hun West-Vlaamse verkiezingscampagne op. En zoals het "harde werkers betaamt", gebeurde dat in de West-Vlaamse klei in Ieper. Het blijft niet bij één aflevering. De Open Vld'ers plannen een achtdelige soap, die het verhaal vertelt van acht West-Vlaamse 'doeners'. Voor die reeks, die de titel 'De Doenders' zal krijgen, is de partij op zoek naar acht West-Vlamingen die via hun verhaal de partijstandpunten bekendmaken. Wie wil meedoen of kijken, kan terecht op dedoenders.be. (BCL)

