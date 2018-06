Regi nog nooit zo eerlijk over z'n prijs: "Tussen e6.500 en e11.000" 22 juni 2018

Hij is een graag geziene gast op festivals en feestjes in het hele land, en nu heeft Regi ook verklapt hoeveel hij daarvoor aanrekent. "Tussen de 6.500 en 11.000 euro", zei de dj op Qmusic aan Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. "Er zijn twee formules. Ik denk dat een gewone dj-set tegenwoordig 6.500 euro kost. En dan heb je ook nog de 'Regi Mania', een show met vuurwerk, en die kost zo'n 10.000 à 11.000 euro", legde hij uit. "In vergelijking met de grote internationale dj's ben ik spotgoedkoop, en ten opzichte van de Vlaamse ben ik duur. Ik zit er mooi tussenin en ik zit daar goed. Ik kan ook heel breed gaan: ik sta op heel wat dancefestivals, maar ik doe ook personeelsfeesten en zo. Dat is mijn redding, want het jaar is lang."

