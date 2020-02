Exclusief voor abonnees Regeringsvorming 20 februari 2020

De koning zou meer gebruik moeten maken van zijn macht. Zo zou hij alle partijleiders kunnen uitnodigen op het paleis en hen gedurende een week laten vergaderen tot er een oplossing is. Komt die er toch niet, dan kan hij zelf een aantal bekwame personen benoemen tot minister, want het is ten slotte de koning die de ministers benoemt en ontslaat.

Joseph Leys, Zelzate

