Regeringscrisis: veel uitwegen zijn er niet meer 08 december 2018

Premier Michel staat voor het weekend van de waarheid. De kans dat zijn regering uit elkaar spat over het VN-migratiepact, is erg groot geworden. Gisteren werd alweer een dag waarop de regering had kunnen vallen, maar het niet deed. De vraag van N-VA om zekerheid te krijgen over het niet-bindende karakter van Michels trip naar Marrakesh, werd niet behandeld. Ze wordt het voorwerp van een ministerraad van de laatste kans, vandaag of morgen. Veel uitwegen zijn er niet meer, nu duidelijk is geworden dat de trip niet zo vrijblijvend is. Zodra de premier op de VN-conferentie binnenstapt, neemt België het pact aan. N-VA wil dat niet, maar staat met de rug tegen de muur. De beslissing om het pact goed te keuren, kan alleen teruggedraaid worden mits een akkoord in de federale regering en deelstaten. Maar MR, Open Vld en CD&V willen niet op hun woord terugkomen. Het wordt buigen of barsten, tenzij Michel alweer een juridische spitsvondigheid bovenhaalt. Uit een nieuwe peiling blijkt alvast dat N-VA geen reden heeft om het verzet te staken: na enkele tegenvallende peilingen zou ze nu weer 28% halen. (DDW/IVDE)

HLN

