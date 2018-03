Regering zoekt nog hoeveel ze geld ze zoekt 19 maart 2018

De regering-Michel heeft nog niet exact bepaald naar hoeveel geld ze de komende twee weken op zoek gaat om de begroting op koers te houden. Het budget van 2018 is in enkele maanden tijd al met 1,4 miljard euro ontspoord, maar de experts van het monitoringcomité lieten vorige week de mogelijkheid open om de inspanning te beperken tot een goeie 700 miljoen. Binnen de regering lopen de meningen nog wat uiteen na een weekend cijferen op Hertoginnedal. Volgens bronnen is het wel degelijk de bedoeling om te vertrekken van 1,4 miljard, maar minister van Begroting Wilmès zou ondertussen wel enkele meevallers ontdekt hebben die aan het oog van het monitoringcomité zijn ontsnapt. Daardoor zou de oefening al met enkele honderden miljoenen verkleind zijn tot zowat 1 miljard. De komende dagen wordt dat bedrag vrijwel zeker nog verder naar beneden bijgesteld. Het begrotingstekort bedraagt vandaag nog 4,5 miljard. Dat is 4,5 miljard meer dan de regering had beloofd bij haar aantreden. (DDW)

