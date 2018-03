Regering zoekt dit weekend 734 miljoen euro 17 maart 2018

De top van de federale regering boog zich gisteren nog maar eens over de zware beroepen. Even maar, want al snel bleek dat het nog steeds te vroeg was voor een compromis in het pensioendossier, dat volgens een regeringsbron muurvast zit. Dit weekend komt de top van de regering- opnieuw samen over de begrotingscontrole. In het beste scenario moet Charles Michel 734 miljoen euro vinden. Voor 15 april moet de begroting ingediend worden bij Europa. Aanvankelijk wilde de premier vóór de begrotingscontrole een doorbraak forceren in de zware beroepen, het energiepact, de Arco-regeling én de beursgang van Belfius. (IVDE)