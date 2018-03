Regering zit nog maar eens samen over zware beroepen 12 maart 2018

De heikele kwestie van de zware beroepen: daarover zit de federale regering vandaag nog maar eens samen. Ze moet nog een akkoord vinden over de precieze criteria die een beroep zwaar maken én over hoe hard die doorwegen. Door met criteria te werken, wordt alvast vermeden dat volledige beroepsgroepen zonder onderscheid vroeger met pensioen kunnen. Neem nu de leerkrachten. Een kleuterjuf zal allicht wel in aanmerking komen, een universiteitsprofessor niet. Ook bij de politie zal er een verschil zijn tussen agenten die bureauwerk verrichten en anderen die veldwerk doen. Over de zogenaamde tantièmes van sommige ambtenaren - die er nu al voor zorgen dat een gewerkt jaar zwaarder doorweegt - is er eveneens nog onduidelijkheid. Een vicepremier wijst erop dat er niet getalmd mag worden. "Want hoe langer een akkoord op zich laat wachten, hoe dichter we voor de verkiezingen staan en hoe moeilijker het wordt om een beslissing te nemen in zo'n gevoelig dossier."

