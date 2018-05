Regering van aflopende zaken BESTUREN TOT DE LAATSTE DAG? PREMIER MICHEL BESTUURT ZELFS NÚ NOG AMPER, STELT JAN SEGERS VAST 12 mei 2018

Dat de dash uit de regering is. Dat zei Bart De Wever vorige week. Zelfs een blinde had dat al gezien, maar als de schaduwpremier dat zegt over de premier, dan beeft de aarde ter hoogte van de Wetstraat. Beweegt ze nog wel, de regering-Michel? Of is ze verzonken in een coma waaruit ze niet meer zal ontwaken? Over een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, over een jaar federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Geregeerd, écht geregeerd - beslissen, besparen, hervormen, vooruitzien - wordt er nog amper. De regering-Michel is met moeite nog een regering van Lopende Zaken. Ze dreigt een regering van Aflopende Zaken te zijn. Als een wasmachine die zonder - welja - Dash is gevallen. Stilgevallen. Ze draait niet meer, ze piept alleen nog. U kent dat geluid wel, zo één keer om de vijf minuten. Maar er de stekker uittrekken? Nee. Geen optie. Ze zijn niet gek, de premier en zijn schaduwpremier.

