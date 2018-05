Regering van aflopende zaken: "Besturen tot de laatste dag? Premier Michel bestuurt zelfs nú nog amper" Opinie Jan Segers Jan Segers

12 mei 2018

00u00 0

Dat de dash uit de regering is. Dat zei Bart De Wever vorige week. Zelfs een blinde had dat al gezien, maar als de schaduwpremier dat zegt over de premier, dan beeft de aarde ter hoogte van de Wetstraat. Beweegt ze nog wel, de regering-Michel? Of is ze verzonken in een coma waaruit ze niet meer zal ontwaken? Over een half jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, over een jaar federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Geregeerd, écht geregeerd - beslissen, besparen, hervormen, vooruitzien - wordt er nog amper. De regering-Michel is met moeite nog een regering van Lopende Zaken. Ze dreigt een regering van Aflopende Zaken te zijn. Als een wasmachine die zonder - welja - Dash is gevallen. Stilgevallen. Ze draait niet meer, ze piept alleen nog. U kent dat geluid wel, zo één keer om de vijf minuten. Maar er de stekker uittrekken? Nee. Geen optie. Ze zijn niet gek, de premier en zijn schaduwpremier.

Ik wil besturen tot de laatste dag." Dat liet minister-president Geert Bourgeois dinsdag optekenen in 'De Morgen'. De dag erna zei premier Charles Michel met andere woorden precies hetzelfde in de Kamer. Het omgekeerde zou verbaasd hebben. Dat regeringsleiders de handdoek gooien één jaar voor ze het bilan van hun beleid voorleggen aan de kiezer. In een jaar kan een mens, een team, een regering véél doen, maar blijkbaar niet als er na dat jaar Vlaamse en federale verkiezingen volgen, en halfweg dat jaar al lokale verkiezingen die voor de helft van alle ministers cruciaal zijn. Dan dreigt zo'n jaar plots een verloren jaar te worden. Toen de regering-Michel aantrad, waren de verwachtingen torenhoog. Want was ze niet homogeen-centrumrechts? En had ze - wat een luxe - niet vijf jaar de tijd om te doen wat ze in het belang van België en Vlaanderen moést doen, zonder bij elke beslissing al bang te zijn voor nakende verkiezingen? Helaas. De regering-Michel zal geen vijf jaar geregeerd hebben. Hooguit de helft ervan, en zelfs dat erken je als kritische waarnemer alleen in een genereuze bui.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN