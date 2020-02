Exclusief voor abonnees Regering steunt bezoek van Jambon aan Viktor OrbÁn 08 februari 2020

De Vlaamse regering staat achter het bezoek van Vlaams minister-president Jan Jambon aan de Hongaarse premier Viktor Orbán. De N-VA-kopman verdedigt zich ook tegen de kritiek van de linkse oppositie. "Het is net door te spreken dat je problemen kan oplossen. Dit bezoek verschilt in niets met andere bezoeken aan buitenlandse staats- en regeringsleiders", zegt de woordvoerder van de minister-president. Net als bij alle andere buitenlandse bezoeken is het volgens het kabinet-Jambon de bedoeling de Vlaamse belangen te behartigen. "We zullen het hebben over de samenwerking tussen Vlaanderen en Hongarije. Ook de brexit zal ter sprake komen, want net als Vlaanderen wordt ook Hongarije daardoor getroffen."

