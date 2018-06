Regering schaart zich achter 'sorteercentra' Tusk 21 juni 2018

Alle regeringspartijen scharen zich achter het plan van Europees president Donald Tusk om vluchtelingen van economische migranten te scheiden in opvangcentra buiten de Europese Unie. Premier Charles Michel (MR) herinnert eraan dat hij drie weken geleden een gelijkaardig voorstel deed in het parlement. Hij ziet er een wapen in de strijd tegen mensensmokkelaars in. "Het is essentieel om het dodelijke businessmodel van mensensmokkelaars en mensen die misbruik maken van de ellende van anderen te vernietigen." Daarom zal ons land ook het plan van de Europese Commissie steunen om de middelen van Frontex

