Regering pakt burn-outs in banken en ziekenhuizen aan 08 mei 2018

00u00 0

De federale regering maakt 2,5 miljoen euro vrij voor de aanpak van burn-out bij het personeel van ziekenhuizen en banken. Dat heeft minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) aangekondigd. Beide sectoren worden zwaar getroffen. Daarom start er een proefproject waarmee tussen de 300 en 1.000 mensen kunnen worden begeleid in een intensief traject, waarin een multidisciplinair team alle aspecten van de aandoening aanpakt. De kosten zijn voor rekening van het federaal agentschap voor beroepsrisico's. Bedoeling is dat een werknemer zelf aangeeft dat hij zich niet goed voelt en een traject aanvraagt. Volgens het koninklijk besluit dat gisteren in het Staatsblad verscheen, moet de burn-out zich nog in een vroeg stadium bevinden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN