Regering nog geen stap verder over zware beroepen en energiepact 30 maart 2018

Premier Charles Michel mikte op een paasakkoord over een paar lastige dossiers, zoals de zware beroepen en het energiepact. Maar de eerste minister riep gisteravond zijn topministers nog eens samen en alles loopt bijzonder moeizaam. "De discussie is niet meer zozeer ideologisch, maar wel technisch", klinkt het bij N-VA. De partij vindt dat te veel beroepen volgens de criteria van pensioenminister Bacquelaine (MR) in aanmerking komen als zwaar beroep. Ook in het dossier van het energiepact is er weinig vooruitgang, klinkt het voorlopig. De andere zware dossiers zoals de vergoeding van de Arco-gedupeerden en de beursgang van Belfius kwamen nog niet aan bod. "Maar Michel durft al eens te verrassen: een akkoord is niet uitgesloten", zegt een regeringsbron.

HLN