Regering moet uit acht scenario's kiezen 23 januari 2018

Nog dit jaar zal de Vlaamse regering een definitieve keuze maken uit acht mogelijke scenario's om de containercapaciteit in de haven uit te breiden. Alle varianten werden nauwkeurig bestudeerd op hun voor- en nadelen. Er zijn ook drie varianten uitgetekend voor het Saeftinghedok. Daarbij is ook een scenario waarbij het dorp Doel gespaard blijft, maar wel een eilandje wordt in de haven. Het is de bedoeling dat er nog dit voorjaar een keuze gemaakt wordt uit één van de varianten. Daarna kan het ontwerpteam aan de slag voor het maken van een voorontwerp. In het najaar zal de regering dan de knoop definitief doorhakken. Afhankelijk van de keuze wil men met de werken starten in 2020. De werken zelf zullen twee tot drie jaar duren en 900 miljoen tot 1,5 miljard euro kosten. (PKM)

