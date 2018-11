Regering-Michel zorgt voor problemen rond Noordstation 22 november 2018

00u00 0

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) hebben Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) en De Lijn via een brief van antwoord gediend op de dreigementen om de bushalte aan het Noordstation te verplaatsen. In de brief stellen Vervoort en Smet duidelijk dat "de situatie in en rond het Noordstation door het falen van de federale regering moeilijk is". De veiligheid in en rond treinstations vallen onder de bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De migrantenstroom valt dan weer onder de bevoegdheid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "En het Brussels Gewest doet reeds meer dan haar deel om op een menselijke manier een beleid te voeren, via enerzijds de begeleiding en de huisvesting die ze aanbiedt aan migranten en anderzijds via het werk van de politiezones waar nodig." De Brusselse ministers appreciëren ook niet dat Weyts in aanval ging via de media. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN