Regering mag geen kinderen meer opsluiten in steenokkerzeel 05 april 2019

00u00 0

Er mogen geen kinderen meer opgesloten worden in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat heeft de Raad van State beslist na een klacht van enkele kinderrechtenorganisaties. Zowat een jaar geleden had de regering-Michel het licht op groen gezet om uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen onder te brengen in gezinswoningen aan 127bis, in afwachting van hun repatriëring. Kan niet, vindt de Raad, omdat jonge kinderen daar mogelijk worden blootgesteld aan te grote geluidshinder door vliegtuigen - het centrum ligt vlak aan de luchthaven. Bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) zegt nog niet officieel op de hoogte te zijn van het arrest.

