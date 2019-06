Exclusief voor abonnees Regering lokt recordaantal stakingen uit 29 juni 2019

De voorbije 20 jaar heeft geen enkele federale regering meer stakingen uitgelokt dan de huidige. In 2018 zijn in totaal 422.249 werkdagen verloren gegaan door acties, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De laatste drie decennia was een doorsneejaar goed voor zo'n 238.000 stakingsdagen. In 2014, bij de start van de regering met N-VA, Open Vld, MR en CD&V, werden liefst 853.000 stakingsdagen geteld. Daarmee is de regering-Michel de meest bekampte sinds Dehaene I, die met zijn Globaal Plan om de euro in te voeren in België stevige besparingen doorvoerde. Niet alle stakingen zijn evenwel politiek gemotiveerd. Zo was er in november bijvoorbeeld een meerdaagse syndicale actie bij bpost. Maar de grote politieke stakingen wegen in de cijfers wel erg zwaar door.

