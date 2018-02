Regering Leterme I vroeg om vrijlating terrorist 26 februari 2018

00u00 0

Oussama Atar, het allicht omgekomen brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel, werd uit een Iraakse cel vrijgelaten op aandringen van ministers uit de regering Leterme I. Dat schrijven 'La Libre Belgique' en 'La Dernière Heure'. Een agent van de staatsveiligheid die Atar in 2006 opzocht in zijn Iraakse cel, omschreef hem als iemand die niet het profiel van een terrorist had. In een daaropvolgende brief van België aan Bagdad werd gevraagd de "terugkeer van Atar" te faciliteren en een belofte gedaan van een "regelmatige monitoring". In 2012 volgde zijn vrijlating en uitwijzing naar Brussel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN