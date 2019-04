Exclusief voor abonnees Regering lanceert mobiliteitsbudget.be 02 april 2019

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft gisteren de website mobiliteitsbudget.be gelanceerd. Daar kunnen werkgevers en werknemers met een bedrijfswagen terecht met al hun vragen over de nieuwe maatregel. Daarbij krijgen ze een budget ter beschikking om hun wagen in te ruilen voor een combinatie van een kleiner exemplaar en bijvoorbeeld een treinabonnement of een fiets. Blijft er nog geld over? Dan wordt dat uitbetaald, al betaal je op dat bedrag wel 38,07% sociale lasten. Op de website staan 63 vragen, maar je kan er ook je eigen vragen achterlaten. Een module om zelf het mobiliteitsbudget te simuleren is er niet, maar Peeters sluit niet uit dat die er in de toekomst komt. De regering verwacht dat het mobiliteitsbudget op lange termijn zal zorgen voor 115.000 bedrijfswagens minder op de weg. (ARA)

