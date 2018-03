Regering komt 1,4 miljard te kort (of is het maar 734 miljoen?) 15 maart 2018

Het structureel begrotingstekort bedraagt dit jaar 4,5 miljard euro, oftewel 1,4 miljard euro méér dan de federale regering had geraamd. Dat blijkt uit een rapport van het Monitoringcomité, de topambtenaren die zich over de begroting buigen. Om trouw te blijven aan haar engagementen tegenover Europa moet de regering dat bedrag zoeken, maar volgens het Monitoringcomité kan de regering er in het beste geval vanaf komen met een inspanning van 734 miljoen. Binnen de regering klinkt dat zelfs dat bedrag nog kan worden bijgesteld, als de economische groei meevalt. Binnenkort begint de regeringstop aan de begrotingscontrole. (IVDE/DDW)

