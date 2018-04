Regering kibbelt over beursgang Belfius 06 april 2018

Het uitblijven van een oplossing rond het Arco-dossier blijft een obstakel voor de beursgang van Belfius. Voor de top van Belfius is het duidelijk. "Een beursgang voor de zomer is niet meer mogelijk", zegt topman Marc Raisière. "Dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar die van het hele directiecomité", geeft hij mee in 'De Tijd'. De bank zegt tijd nodig te hebben om het prospectus op punt te stellen, potentiële beleggers te informeren en roadshows te organiseren. "Dat wordt onhaalbaar." De waarschuwing van Raisière valt niet bij iedereen in de Wetstraat in goede aarde. Een regeringsbron spreekt van "aanhoudende druk die stilaan op chantage begint te lijken". "Elk speelt zijn rol. Het is een staatsbank, dat betekent dat de overheid beslist." Maar die beslissing blijft uit. Want CD&V eist eerst een oplossing voor de Arco-coöperanten alvorens erover de beursgang van Belfius kan doorbeslist worden. Open Vld en N-VA menen dat Belfius zonder oplossing naar de beurs kan.

