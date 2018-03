Regering keurt mobiliteitsbudget goed, zo werkt het: hoe meer je rijdt, hoe meer je krijgt Astrid Roelandt en Roel Wauters

16 maart 2018

00u00 0 De Krant Een dag nadat de Kamer De door de Kamer goedgekeurde vergoeding staat beter bekend als 'cash for cars'. De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Een dag nadat de Kamer de mobiliteitsvergoeding goedkeurde , is er binnen de regering een akkoord over het mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget - waarover de regering nu een akkoord heeft - moet daaraan complementair zijn en maakt het mogelijk dat een werknemer zijn bedrijfswagen inruilt voor een kleinere wagen. De rest van het budget kan bijvoorbeeld gaan naar een abonnement op het openbaar vervoer of een elektrische fiets. Het deel van het budget dat overblijft, kan gewoon worden uitbetaald. Dat deel zal niet worden belast, maar er moeten wel sociale bijdragen op worden betaald.

De maatregel moet zorgen voor een vergroening van de mobiliteit, zonder verlies van koopkracht, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hoe de maatregel precies werkt, lees je hieronder:

Alleen sociale lasten

Wie een bedrijfswagen heeft, zal die binnenkort kunnen (niet moeten) omruilen voor een waaier aan mogelijkheden: een abonnement op het openbaar vervoer, een fiets en/of een kleinere auto. Als je daarna nog budget overhebt, krijgt je dat uitbetaald. Maar hoe belast je dat restbedrag? Veel minder dan we loon belasten, besliste de regering. "We willen mensen immers overtuigen om ook geen kleinere auto te kiezen." Op het bedrag zullen daarom enkel sociale lasten moeten betaald worden: zo'n 13% voor de werknemer en 25% voor de werkgever.

Hoeveel mobiliteitsbudget je dan precies krijgt? Dat hangt af van persoon tot persoon. Om te berekenen hoeveel, kijkt de regering naar hoeveel jouw wagen - inclusief je verzekering, onderhoud en tankkaart - kost aan je werkgever. Wie ver van zijn werk woont en dus veel brandstof verbruikt, kost vandaag meer en zal dan ook een hoger mobiliteitsbudget krijgen dan een collega die om de hoek woont. Bovendien zullen er verschillen zijn tussen de werkgevers. Grote ondernemingen met veel bedrijfswagens kunnen betere kortingen afdwingen bij leasingmaatschappijen. Kmo's hebben daar meer moeite mee. Voor hen valt een bedrijfswagen vaak duurder uit. Werk je bij een klein bedrijf, dan krijg je voor je auto dus een hoger mobiliteitsbudget dan iemand bij een grote firma. "Iedereen zal dus individueel de berekening moeten laten maken", zegt Veerle Michiels, specialiste in de materie bij hr-dienstverlener SD Worx.

Twee systemen

Gisteren keurde het parlement alvast een ander alternatief voor de bedrijfswagens goed: de cash-for-cars-regeling. Daar is het alles of niets: ofwel een auto ofwel de hele som cash. Dat bedrag wordt dan erg laag belast - aan het tarief van de meest groene auto in dezelfde categorie. Welke van de twee systemen het meest voordelig is, moet iedereen individueel bekijken. Bij cash-for-cars wordt puur gekeken naar de cataloguswaarde van de auto, en telt bijvoorbeeld de waarde van de tankkaart niet mee. Beetje verwarrend, die twee systemen naast elkaar. Binnen de regering gaan stemmen op om op termijn cash-for-cars en het mobiliteitsbudget op elkaar af te stemmen.

Bedrijfswagen wordt mobiliteitsbudget, wie auto schrapt kan kiezen voor:

- Fiets + cash

- Busabonnement + cash

- Kleinere auto + cash